نيويورك تايمز: اتصال هاتفي بين ترامب ومادورو حول احتمال عقد اجتماع في الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن اتصال هاتفي جرى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو الأسبوع الماضي تناول احتمال عقد اجتماع بينهما في الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن المحادثة الهاتفية بين ترامب ومادورو جاءت بعد تأكيد الرئيس الأمريكي بأن جهود وقف تهريب المخدرات من فنزويلا عبر البر، بات وشيكاً.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة ترامب تمارس ضغوطاً مكثّفة على فنزويلا من خلال حشدها العسكري الكبير في البحر الكاريبي، ولا سيّما نشرها في المنطقة أكبر حاملة طائرات في العالم، بهدف مكافحة تهريب المخدرات، كما تقول واشنطن، في وقت تتهم فيه كراكاس إدارة ترامب بأنها تهدف لتغيير النظام فيها.

وامتنع البيت الأبيض عن تأكيد حدوث الاتصال الهاتفي الذي شارك فيه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، كما ذكرت الصحيفة الأمريكية.

يشار إلى أن القوات الأمريكية دمرت منذ أيلول الماضي أكثر من 20 زورقاً يشتبه بأنها تستخدم في تهريب المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، وذلك في ضربات أوقعت أكثر من 83 قتيلاً.

وتصاعدت التوترات الإقليمية على خلفية الحملة العسكرية والحشد الأمريكيين، إثر اتهامات واشنطن لفنزويلا باستخدام الزوارق في بحر الكاريبي لتهريب المخدرات، دون أن تقدم أي دليل على تلك الاتهامات.