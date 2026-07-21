الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم قطاعي التكنولوجيا والتعدين رغم صعود أسعار النفط

لندن-سانا

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، مدعومة بمكاسب قطاعي التكنولوجيا والتعدين، ما ساهم في تحويل الأنظار عن الهجمات الجديدة في الشرق الأوسط التي دفعت أسعار النفط إلى الصعود، في وقت يواصل فيه المستثمرون تقييم جولة جديدة من تقارير نتائج الأعمال.



وذكرت وكالة رويترز، أن سعر خام برنت قفز بأكثر من 2.5 بالمئة بعد أن قصفت القوات الأمريكية أهدافاً في جنوب إيران وغربها خلال الليل، في حين ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.6 بالمئة ليصل عند الإغلاق إلى 643.19 نقطة، منهياً سلسلة خسائر استمرت يومين.



وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا 2.1 بالمئة، وهي أكبر نسبة ارتفاع في المؤشر، إذ ارتفع سهما شركتي (إيه.إس.إم.آي) و(إيه.إس.إم.إل) 5.4 بالمئة و4.7 بالمئة على الترتيب.



وزاد قطاع التعدين بنسبة 1.7 بالمئة، مقتفياً أثر ارتفاع أسعار النحاس والذهب، وذلك رغم تراجع سهم شركة التعدين السويدية بوليدن بنسبة 5.7 بالمئة بعد إعلانها عن أرباح تشغيلية فصلية معدلة جاءت دون التوقعات.



وتتزايد المخاوف العالمية من اضطراب إمدادات الطاقة، مع تزايد التصعيد في الشرق الأوسط، وما يفرضه من ضغوط على حركة الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب التحذيرات من احتمال تأثر مسارات الشحن عبر البحر الأحمر، وهو ما قد ينعكس على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.