بورنهام المرشح لخلافة ستارمر يستبعد الدعوة إلى انتخابات مبكرة في بريطانيا

لندن-سانا

استبعد آندي بورنهام، الأوفر حظّاً لتولّي رئاسة الوزراء في بريطانيا، الدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة، متعهداً الالتزام بالبرنامج الانتخابي لحزب العمال.

ويُتوقع أن يتولّى بورنهام، وهو المرشح الوحيد حالياً لخلافة كير ستارمر الذي استقال من زعامة الحزب ورئاسة الحكومة الشهر الماضي، قيادة حزب العمال وتشكيل الحكومة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وخلال جلسة “اسألني أي شيء” على منصة “ريديت”، أمس الجمعة، أجاب رئيس بلدية مانشستر الكبرى السابق عن أسئلة تناولت قضايا عدة، بدءاً من الإصلاح الانتخابي إلى السياسة الخارجية، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

وفيما يتعلّق بالحرب في أوكرانيا، قال بورنهام: إنه سيقدّم لكييف مستوى الدعم نفسه الذي قدمه ستارمر، مشيراً إلى رغبته في مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

ورداً على سؤال بشأن احتمال الذهاب إلى انتخابات عامة فورية، أجاب “كلا”، مؤكداً أنه سيعمل وفق “برنامج 2024 الانتخابي”، الذي قاد حزبه إلى فوز كاسح في ذلك العام، علماً أن الانتخابات المقبلة ليست مقرّرة قبل العام 2029.

وأشار بورنهام إلى أنه لا يزال يؤيد إصلاح نظام الاقتراع البريطاني القائم على مبدأ “الفائز الأول”، والذي استفاد منه تاريخياً الحزبان الرئيسيان في البلاد.

وكان ستارمر، أعلن في الـ 22 من حزيران الماضي، ‏استقالته من زعامة حزب العمال الحاكم ورئاسة الوزراء بعد أقل من عامين في ‏المنصب، في ولاية اتسمت بتراجع شعبيته وتحديات سياسية ‏متزايدة‎.

وجاءت استقالة ستارمر بعد تزايد الدعوات لتنحيه، عقب خسائر ‏انتخابية كبيرة لحزب العمال في الانتخابات المحلية خلال أيار ‏الماضي، والانتخابات المكملة، ما عزز الضغوط السياسية عليه داخل الحزب ‏وخارجه‎.‎

ويعد كير ستارمر رئيس الوزراء رقم 100 في المملكة المتحدة، منذ إنشاء المنصب في القرن الثامن عشر، بينما تستعد البلاد لاستقبال رئيس وزرائها السابع خلال 10 سنوات، في دلالة لافتة على تسارع وتيرة التغيير في قيادة الحكومة البريطانية.

يذكر أن رئيس الوزراء يقود مجلس الوزراء (السلطة التنفيذية) كما يترأس حزباً سياسياً رئيسياً ويحظى عموماً بأغلبية في مجلس العموم (المجلس الأدنى للبرلمان).