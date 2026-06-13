أنثروبيك تعلّق استخدام نموذجَيها للذكاء الاصطناعي امتثالاً لأمر حكومي أمريكي

واشنطن-سانا

أعلنت شركة أنثروبيك تعليق إمكان الوصول إلى اثنين من أقوى نموذجين للذكاء الاصطناعي لديها، وذلك امتثالاً لأمر صادر عن الحكومة الأمريكية مرتبط بالأمن القومي.



وبعد ثلاثة أيام فقط من الإطلاق الرسمي لنموذج Fable 5، ذكرت الشركة في بيان أمس الجمعة، أنها تلقت توجيهاً حكومياً يحظر على جميع الرعايا الأجانب، بمن فيهم الذين يعملون لدى أنثروبيك، الوصول إلى نموذجي Fable 5 وMythos 5، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.



وقالت الشركة: “النتيجة الفعلية لهذا الأمر هي أنه يتعين علينا وقف نموذجي Fable 5 وMythos 5 لجميع عملائنا، لضمان الامتثال للقرار”.



والأسبوع الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوماً تنفيذياً بشأن تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي، يتيح فرض رقابة حكومية على النماذج الأكثر تقدماً تحت شعار الأمن السيبراني، إنما “على أساس تطوّعي” حصراً.