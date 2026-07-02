الموارد المائية ومنظمة SHR يبحثان جاهزية محطة البابيري في حلب

حلب-سانا

عقدت مديرية الموارد المائية بحلب اجتماعاً فنياً مع ممثلي منظمة “SHR” السويدية لمناقشة النتائج المخبرية للعينات المأخوذة من مادة “الصرمصرة” المستخدمة في مجموعات الضخ بمحطة البابيري، وذلك ضمن جهود المديرية لتعزيز كفاءة التشغيل ورفع جاهزية منظومة الضخ.

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس أن الاجتماع تناول تقييم مدى مطابقة المادة للمعايير الفنية المعتمدة، بما يضمن استدامة عمل المحطة وتحسين موثوقية الأداء التشغيلي.

وشدّد المشاركون على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين، ومتابعة الإجراءات الفنية اللازمة استناداً إلى نتائج الفحوصات، دعماً لتطوير البنية التحتية المائية في محافظة حلب.

ومنظمة الإغاثة الإنسانية السويديةSHR هي وكالة حكومية تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتقدم الدعم في العديد من الدول في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية. يذكر أن أنّ “الصرمصرة” هي المصطلح المحلي لحبال منع التسريب التقليدية (Gland Packing)، والتي تُستخدم في المضخات لمنع تسرب المياه والحفاظ على كفاءة تشغيلها.