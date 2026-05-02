اختطاف ناقلة نفط قبالة السواحل اليمنية واقتيادها نحو الصومال

صنعاء-سانا

أعلن خفر السواحل اليمني اليوم السبت، اختطاف ناقلة النفط “M/T EUREKA” قبالة سواحل محافظة شبوة جنوب البلاد، واقتيادها إلى الصومال.

ونقلت “فرانس برس” عن خفر السواحل قوله في بيان: “إن الناقلة تعرضت لعملية سطو مسلح من قبل عناصر مجهولة، حيث تم الصعود إليها والسيطرة عليها، ومن ثم التوجه بها نحو خليج عدن باتجاه السواحل الصومالية”.

وأوضح البيان، أنه “تم تحديد موقع الناقلة، والعمل جار على متابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة، في محاولة لاستعادتها وضمان سلامة طاقمها”.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في وقت سابق اليوم، بأن ناقلة بضائع سائبة أبلغت عن اقتراب زورق صغير برفقة سفينة صيد منها، اليوم، قبالة سواحل اليمن.