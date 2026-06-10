العراق: إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي أواخر أيلول استحقاق غير قابل للإرجاء

بغداد-سانا‏

أكّد الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان أنّ إنهاء المهمة ‏العسكرية للتحالف الدولي في العراق أواخر أيلول المقبل يشكل استحقاقاً غير قابل للإرجاء.‏

وقال النعمان في تصريح لوكالة الأنباء العراقية “واع” أمس الثلاثاء: إن “العراق اليوم يدشن ‏حقبة الحسم السيادي المطلق عبر تفعيل استراتيجية “للتكامل الأمني الشامل ومركزية القرار ‏الأمني الرسمي للدولة”، لافتاً إلى أن ملف حصر السلاح بلغ ذروته الملزمة ولا خيار خارج مظلة ‏القانون.‏

وأوضح النعمان أن “اللجنة المركزية العليا التي شكلت بأمر رئيس مجلس الوزراء بدأت بتسلم ‏الأسلحة والمعدات والمعسكرات في قاطع سامراء، إيذاناً بإخضاع القطعات الساندة والتشكيلات ‏المبادرة طوعاً للأجهزة الأمنية، مع صيانة الحقوق المالية للمقاتلين عبر القنوات الرسمية”.‏

وأضاف النعمان: إن الحراك الداخلي يتوازى مع استحقاق خارجي غير قابل للإرجاء، يتمثل في ‏الإنهاء الحتمي للمهمة العسكرية للتحالف الدولي أواخر أيلول المقبل، والتحول نحو شراكات ثنائية ‏متكافئة تحترم السيادة الكاملة لجمهورية العراق.‏

وجدّد الناطق تأكيد موقف العراق الجاد بعدم السماح بجعل أراضيه منطلقاً للاعتداء على الجيران، ‏إضافةً إلى عدم التسامح مع المساس بالأمن القومي العراقي أو مع أي تدخل خارجي في شؤون ‏البلاد، وأعرب عن استعداد العراق لفرض هذا التوازن بكل أدواته السيادية.‏

وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي أكد أول أمس الإثنين برئاسة رئيس الوزراء علي ‏فالح الزيدي رفض العراق القاطع لاستخدام أراضيه وأجوائه منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، ‏مشدداً على صون السيادة الوطنية، وحصر السلاح بيد الدولة، ومحاسبة كل من يخل بالأمن ‏والاستقرار.‏