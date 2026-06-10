العراق: إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي أواخر أيلول استحقاق غير قابل للإرجاء

بغداد-سانا
أكّد الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان أنّ إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق أواخر أيلول المقبل يشكل استحقاقاً غير قابل للإرجاء.
وقال النعمان في تصريح لوكالة الأنباء العراقية “واع” أمس الثلاثاء: إن “العراق اليوم يدشن حقبة الحسم السيادي المطلق عبر تفعيل استراتيجية “للتكامل الأمني الشامل ومركزية القرار الأمني الرسمي للدولة”، لافتاً إلى أن ملف حصر السلاح بلغ ذروته الملزمة ولا خيار خارج مظلة القانون.
وأوضح النعمان أن “اللجنة المركزية العليا التي شكلت بأمر رئيس مجلس الوزراء بدأت بتسلم الأسلحة والمعدات والمعسكرات في قاطع سامراء، إيذاناً بإخضاع القطعات الساندة والتشكيلات المبادرة طوعاً للأجهزة الأمنية، مع صيانة الحقوق المالية للمقاتلين عبر القنوات الرسمية”.
وأضاف النعمان: إن الحراك الداخلي يتوازى مع استحقاق خارجي غير قابل للإرجاء، يتمثل في الإنهاء الحتمي للمهمة العسكرية للتحالف الدولي أواخر أيلول المقبل، والتحول نحو شراكات ثنائية متكافئة تحترم السيادة الكاملة لجمهورية العراق.
وجدّد الناطق تأكيد موقف العراق الجاد بعدم السماح بجعل أراضيه منطلقاً للاعتداء على الجيران، إضافةً إلى عدم التسامح مع المساس بالأمن القومي العراقي أو مع أي تدخل خارجي في شؤون البلاد، وأعرب عن استعداد العراق لفرض هذا التوازن بكل أدواته السيادية.
وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي أكد أول أمس الإثنين برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي رفض العراق القاطع لاستخدام أراضيه وأجوائه منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، مشدداً على صون السيادة الوطنية، وحصر السلاح بيد الدولة، ومحاسبة كل من يخل بالأمن والاستقرار.