قتيل وجرحى وعشرات المعتقلين.. إسرائيل تصعد اعتداءاتها على الفلسطينيين

القدس المحتلة-سانا

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف مناطق مختلفة في قطاع غزة، واقتحام عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية اليوم الإثنين، ما أسفر عن سقوط قتيل، وعدد من الجرحى، واعتقال آخرين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن مسيرة إسرائيلية استهدفت مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل فلسطيني، وإصابة آخر.

كما أصيب ثلاثة فلسطينيين، جراء استهداف مسيّرة للاحتلال قرب دوار 17 في شارع الرشيد غرب مدينة غزة.

وفي جنوب القطاع، أُصيب عدد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في محيط دوار أبو حميد، وسط مدينة خان يونس.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين اثنين من قرية عبوين شمال رام الله بعد مداهمة منزليهما في القرية.

كما اقتحمت قوة للاحتلال قرية دير سوادان شمال رام الله، وداهمت عدداً من منازل الفلسطينيين، واقتحمت قوة أخرى مدينة قلقيلية عبر مدخلها الرئيسي الشرقي، وانتشرت في حي القرعان، واعتقلت فلسطينياً، عقب مداهمة منزله وتفتيشه.

واقتحمت قوة للاحتلال حي رفيديا في مدينة نابلس، تلاها اقتحام عدد من الآليات العسكرية، وأطلقت الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة فلسطيني، كما داهمت بناية سكنية في حي المخفية، وقامت بتفتيش المنازل فيها، وعاثت بها خراباً.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أكثر من 50 مواطناً خلال اقتحامها مدينة الخليل وبلدتي يطا وبيت أمر، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عدداً من الطرق الرئيسية والفرعية.

وفي بلدة عنبتا شرق طولكرم شنت قوات الاحتلال، حملة اعتقالات طالت عشرات المواطنين خلال عدوان عسكري متواصل.

وكانت مصادر طبية أعلنت أمس الأول ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72.549 قتيلاً و172.274 مصاباً، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023.