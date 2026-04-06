سفينة تركية وأخرى يابانية تعبران مضيق هرمز بسلام

أنقرة وطوكيو-سانا

على الرغم من تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز بشكل شبه كامل بسبب القيود المفروضة عليه من الجانب الإيراني، إلا أن بعض السفن تمكنت من عبوره دون تعرضها لأي استهداف، حيث تمكنت كل من تركيا واليابان من تأمين عبور سفينتين تابعتين لهما خلال اليومين الماضيين.

فقد أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو اليوم الإثنين، عبور السفينة “أوشن ثاندر” ذات الملكية التركية مضيق هرمز الليلة الماضية بسلام.

ونقلت و كالة”الأناضول” للأنباء عن أورال أوغلو قوله في تدوينة على منصة “إن سوسيال” التركية: “نتيجة لتعاوننا مع وزارة الخارجية التركية، عبرت السفينة “أوشن ثاندر”، المتجهة إلى ماليزيا والمحملة بالنفط الخام من العراق، مضيق هرمز بسلام ليلة أمس، مُنهيةً بذلك خروجها من الخليج.

وبذلك، تكون السفن الثلاث التي كانت تنتظر في الخليج منذ بداية الحرب قد غادرت مضيق هرمز بأمان”.

وأضاف قائلاً: “مع هذا العبور انخفض عدد السفن المملوكة لمواطنين أتراك، والموجودة في محيط مضيق هرمز إلى 12 سفينة، وعدد السفن التي طلبت الخروج من الخليج العربي إلى ثمانية”، مضيفاً: إن وزارته تراقب عن كثب التطورات في مضيق هرمز، وتواصل جهودها لضمان المغادرة الآمنة للسفن الثماني و156 فرداً على متنها ممن يرغبون حالياً في مغادرة المنطقة.

بدورها أعلنت مجموعة الشحن اليابانية “ميتسوي أو إس كيه لاينز، أن “ناقلة الغاز النفطي المسال” غرين آشا” التابعة لإحدى شركاتها، وترفع علم الهند عبرت مضيق هرمز في طريقها إلى الدولة الواقعة في جنوب آسيا، مضيفة: إن “الطاقم والحمولة بخير”، لتكون هذه ثالث سفينة مرتبطة باليابان تعبر المضيق.

وأعلنت الحكومة الهندية السبت، أن ناقلة الغاز النفطي المسال “غرين سانفي” (Green Sanvi)، المملوكة أيضاً لشركة تابعة لـ “ميتسوي”، عبرت المضيق بأمان.

وكانت إيران أعلنت في الـ 2 من آذار الماضي، تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز، مهددة بمهاجمة أي سفن تحاول عبوره دون تنسيق معها، وذلك في إطار التصعيد العسكري والهجمات الأمريكية الإسرائيلية ضدها، وأدى هذا التقييد إلى نقص في الوقود، وارتفاع كبير في أسعار الطاقة حول العالم.