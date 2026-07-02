مقتل 48 شخصاً في أعمال عنف بين جماعات محلية في نيجيريا

نيجيريا مقتل 48 شخصاً في أعمال عنف بين جماعات محلية في نيجيريا


أبوجا-سانا

قتل 48 شخصاً، جراء أعمال عنف بين جماعات محلية في ولاية النيجر غرب نيجيريا.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن تقرير أمني قوله: إن “ميليشيات من الرعاة مسلحة بسواطير هاجمت مزارعين من مجموعة “كاموكو” العرقية في بلدة تيغينا في ولاية النيجر، ما أسفر عن مقتل 42 شخصاً على الأقل قبل أن يرد المزارعون بهجوم انتقامي أسفر عن مقتل ستة رعاة كانوا يعملون في مزرعة”.

بدوره، أوضح المسؤول المحلي عبد الله الحسن أن “رعاة من مجموعة الفولاني العرقية اقتحموا المنطقة، وهاجموا السكان بالسواطير وأحرقوا أشخاصاً داخل منازلهم في هجوم جاء انتقاماً لمقتل زعيم جماعة محلية منذ أيام”.

والشهر الماضي قتل زعيم جماعة محلية إثر خلاف بشأن توزيع أموال، ما أدى إلى دوامة من الانقسامات والصراعات بين المجموعتين.

وكان 15 شخصاً على الأقل قتلوا أمس الأربعاء في هجوم مسلح بولاية بينيو وسط نيجيريا.

وتشهد ولاية النيجر منذ سنوات نشاطات لجماعات مسلحة إلى جانب انتشار عمليات الخطف مقابل الفدية وسرقة الماشية، ما يفاقم من حدة الصراعات المحلية في المنطقة.

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