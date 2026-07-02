وزير التعليم العالي يبحث مع رئيس اتحاد الأطباء والصيادلة السوريين في فرنسا التعاون المشترك



دمشق-سانا



بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي مع رئيس اتحاد الأطباء والصيادلة السوريين في فرنسا الدكتور عبد المنعم حميد والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون العلمي والطبي، والتحضير لتوقيع اتفاقية للتعاون المشترك.



وجرى خلال اللقاء الذي عقد اليوم الخميس في مبنى الوزارة بدمشق، بحث التحضير لتوقيع اتفاقية التعاون المشترك بين الاتحاد والوزارة، من أجل تسهيل المشاريع المستقبلية المشتركة بين الطرفين، إضافة لمناقشة تبادل الخبرات الطبية والأكاديمية، والمحاضرات عن بُعد من أجل الأطباء المقيمين في سوريا.

كما تمت مناقشة دعم مشفى المواساة الجامعي عبر إنشاء قسم مدعوم من الحكومة الفرنسية لزراعة نقي العظم، والتحضير للمؤتمر الذي ينظمه الاتحاد مع منظمة “مهاد” في دير الزور في تشرين الأول القادم، ومؤتمر الأمراض الرئوية الذي ينظمه الاتحاد مع رابطة أمراض الرئة في سوريا في الشهر نفسه باللاذقية.





من جانبه أشاد الحلبي بنشاط الاتحاد وبالدعم الكبير الذي يقدمه، مشيراً إلى أهمية دراسة الحملات الطبية المنفذة، وتدريب الأطباء المقيمين، وإحداث برنامج متابعة مع الاتحاد، مؤكداً استعداد الوزارة لاستكمال إعداد الاتفاقية بين الجانبين بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، لتوقيعها بشكل رسمي خلال الفترة القادمة.



حضر اللقاء، معاون الوزير للشؤون العلمية والبحث العلمي غيث ورقوزق، ومديرا العلاقات الثقافية، والتعاون الدولي في الوزارة، نمير عيسى وحنان أبو حطب، وممثل الاتحاد في سوريا الدكتور خلدون درويش، واستشاري مشاريع الاتحاد في سوريا عصام حميد، ومستشار الاتحاد للمشاريع من فرنسا ياسين غفير.



واتحاد الأطباء والصيادلة السوريين في فرنسا (UMPSF) هو مظلة نقابية وعلمية تجمع الكفاءات الطبية والصيدلانية السورية المقيمة في فرنسا، وتأسس الاتحاد ليمثل الكفاءات السورية أمام المؤسسات الفرنسية، ودعم القطاع الصحي.

