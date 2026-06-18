النفط يواصل تراجعه بعد توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني

واشنطن-سانا‏

واصلت أسعار النفط انخفاضها بأكثر من دولار للبرميل، في تعاملات اليوم الخميس، بعد أن وقعت الولايات المتحدة وإيران اتفاقاً ‏لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز.‏

ووفقاً لرويترز انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.64 دولار أو 2.06 % إلى 77.91 دولاراً ‌للبرميل، وهبط خام غرب تكساس ‏الوسيط الأمريكي 1.80 دولار أو 2.34 % إلى 74.99 دولاراً للبرميل.‏

وكانت أسعار النفط تراجعت في التعاملات المبكرة اليوم، بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مؤقت بين واشنطن وطهران، حيث انخفضت ‏العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 89 سنتاً، أو ما يعادل 1.12 بالمئة، إلى 78.66 دولاراً للبرميل بحلول الساعة الـ 00:05 ‏بتوقيت ‏غرينتش، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98 سنتاً، أو 1.28 بالمئة، إلى 75.81 دولاراً للبرميل، وفقاً ل‏رويترز.‏

وأفاد مسؤولون أمريكيون، في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة وإيران وقّعتا عن بُعد مذكرة تفاهم، تهدف إلى إنهاء ‏الحرب وفتح مضيق ‏هرمز، مشيرين إلى أن الاتفاق دخل حيّز التنفيذ.‏

وتنص المذكرة على فترة تفاوض تمتد 60 يوماً، تسمح خلالها إيران بمرور السفن عبر مضيق هرمز دون رسوم، مع إعادة حركة ‌‏الملاحة في المضيق إلى كامل طاقتها خلال 30 يوماً.‏