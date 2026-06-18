النفط يواصل تراجعه بعد توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني

واشنطن-سانا
واصلت أسعار النفط انخفاضها بأكثر من دولار للبرميل، في تعاملات اليوم الخميس، بعد أن وقعت الولايات المتحدة وإيران اتفاقاً لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز.
ووفقاً لرويترز انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.64 دولار أو 2.06 % إلى 77.91 دولاراً للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.80 دولار أو 2.34 % إلى 74.99 دولاراً للبرميل.
وكانت أسعار النفط تراجعت في التعاملات المبكرة اليوم، بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مؤقت بين واشنطن وطهران، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 89 سنتاً، أو ما يعادل 1.12 بالمئة، إلى 78.66 دولاراً للبرميل بحلول الساعة الـ 00:05 بتوقيت غرينتش، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98 سنتاً، أو 1.28 بالمئة، إلى 75.81 دولاراً للبرميل، وفقاً لرويترز.
وأفاد مسؤولون أمريكيون، في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة وإيران وقّعتا عن بُعد مذكرة تفاهم، تهدف إلى إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز، مشيرين إلى أن الاتفاق دخل حيّز التنفيذ.
وتنص المذكرة على فترة تفاوض تمتد 60 يوماً، تسمح خلالها إيران بمرور السفن عبر مضيق هرمز دون رسوم، مع إعادة حركة الملاحة في المضيق إلى كامل طاقتها خلال 30 يوماً.