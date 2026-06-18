تقنية صينية جديدة: روبوت ذكي لأعمال اللحام في البيئات البحرية القاسية

بكين-سانا

دشنت شركة «أوفشور أويل إنجينيرينغ» الصينية المتخصصة في تصميم وتنفيذ مشاريع النفط والغاز البحرية وتصنيع المنصات والهياكل المعدنية، روبوتاً بحرياً محلي الصنع يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مخصصاً لعمليات وصل وتثبيت المعادن في الهياكل البحرية العملاقة.

ونقل موقع «تشاينا دوت أورغ» أمس الأربعاء عن الشركة قولها: إن الروبوت الجديد قادر على تنفيذ عمليات لحام وتثبيت الهياكل البحرية الضخمة المستخدمة في منصات النفط والغاز، ويتحمل أوزاناً تصل إلى 30 طناً، مع قدرة تشغيل تمتد حتى 20 عاماً، والتعامل مع صفائح فولاذية بسماكة تصل إلى 70 ملم، بكفاءة تشغيلية تتجاوز 40 بالمئة.

وأوضحت الشركة أن الروبوت يعتمد على تقنيات رؤية حاسوبية عبر كاميرات ثلاثية الأبعاد تتيح له تحديد مسار العمل ذاتياً، وتنفيذ عمليات الوصل على مراحل متعددة مع تصحيح المسار وضبط الجودة أثناء التشغيل، محققاً نسبة نجاح تتجاوز 98 بالمئة من المحاولة الأولى، ما يسهم في تقليل الأخطاء وخفض التكاليف وتسريع وتيرة الإنتاج.

كما كشفت الشركة عن تطوير روبوت آخر متخصص في عمليات الطحن الذكي، حقق بدوره زيادة في الكفاءة التشغيلية بنسبة 15 بالمئة.

وخضع النظام لاختبارات مكثفة استمرت 10 أشهر وشملت نحو ألف تجربة، لضمان قدرته على العمل في بيئات أحواض السفن القاسية، ضمن استراتيجية صينية متسارعة لدمج الذكاء الاصطناعي في الصناعات الثقيلة، بما يقلل من مخاطر العمل البشري ويعزز التحول الرقمي في القطاع الصناعي.