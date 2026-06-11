الأمم المتحدة تحذرمن تصاعد هجمات المستوطنين بالضفة وتعتبر أن الضم والاستيطان بلا شرعية قانونية

نيويورك -سانا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، عن قلقه بشأن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بالضفة الغربية، مشدداً على أن تدمير المنازل والتوسع المتواصل للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وتهجير الفلسطينيين “ليس لهم أي شرعية قانونية”، ومحذراً من “مخاطر جعل حل الدولتين مستحيلاً”.

ونقل مركز أخبار الأمم المتحدة، عن غوتيريش قوله، في منشور على منصة “إكس”: إن “التهديد بمحاولة ضم الأراضي ليس له أي شرعية قانونية مثلما هو الحال مع الاحتلال المستمر منذ عقود”، مؤكداً أنه “لا يوجد خيار عملي آخر غير حل الدولتين”، وشدد على ضرورة إنهاء “الإفلات من العقاب”، داعياً الدول إلى “الامتثال لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بلا استثناء.

من جانبه، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: إن الوتيرة الحالية لهجمات المستوطنين – التي تُحدث إصابات وتدميراً – تُقدر بـ 6 حوادث يومياً، وهو أعلى عدد مسجل، مشيراً إلى أن هذه الهجمات أثرت على أكثر من 230 منطقة في أنحاء الضفة الغربية، وأدت خلال الأسبوع الماضي إلى إصابة أكثر من 30 فلسطينياً وإحداث دمار واسع في الممتلكات والبنية التحتية.

وأوضح دوجاريك أن أكثر من 2200 فلسطيني شُردوا خلال العام الحالي بسبب عنف المستوطنين والقيود على الحركة، كما شُرد مئات آخرون نتيجة عمليات هدم المنازل التي نفذتها السلطات الإسرائيلية، مشيراً إلى أن شركاء الأمم المتحدة يدعمون السكان في المناطق التي لا يُسمح فيها للسلطة الفلسطينية بتوفير الخدمات الأساسية بشكل مباشر لهم سواء بالضفة أو في القدس.

وأشار المتحدث إلى أن تقارير برنامج الأغذية العالمي تفيد بأن أكثر من 300 ألف شخص في أنحاء الضفة الغربية تلقوا مساعدات غذائية ونقدية خلال أيار الماضي، فيما يقدم الشركاء المدعومون من الأمم المتحدة خدمات صحية أساسية عبر شبكة تضم 870 نقطة، بما فيها 230 موقعاً يتم الوصول إليهم بعيادات متنقلة، وسط تحذيرات من أن بعض المرافق الصحية اضطرت إلى تقليص فترة عملها بسبب نقص القدرة التشغيلية والأدوية والقيود على الحركة.

ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمس الأربعاء بإعلان كل من بريطانيا وكندا وفرنسا ونيوزيلندا والنرويج فرض حزمة جديدة من العقوبات على عدد من الجهات والأفراد المتورطين في تمويل ودعم وتنفيذ عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، معتبرة الخطوة تطوراً مهماً في مواجهة تصاعد أعمال العنف والاستيطان.