سينتكوم: أكثر من 10 آلاف عسكري أمريكي وعشرات السفن والطائرات لحصار الموانئ الإيرانية

واشنطن-سانا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سينتكوم” اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 10 آلاف عسكري أمريكي و10 سفن حربية، إضافة إلى عشرات الطائرات، ينفذّون مهمة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية.

وقالت “سينتكوم” في منشور عبر منصة إكس: إنه خلال الساعات الـ24 الأولى من فرض الحصار لم تتمكن أي سفينة من اختراق الطوق الأمريكي، فيما امتثلت 6 سفن تجارية لتوجيهات القوات الأمريكية وعادت أدراجها إلى أحد الموانئ الإيرانية في خليج عُمان.

وأوضحت “سينتكوم”، أن الحصار يطبّق بشكل متساو على جميع السفن التابعة لأي دولة كانت، طالما أنها تحاول دخول أو مغادرة الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، بما في ذلك جميع الموانئ الواقعة على الخليج العربي وخليج عُمان، مجددة التأكيد على دعمها حرية الملاحة للسفن التي تعبر مضيق هرمز من وإلى الموانئ غير الإيرانية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس الإثنين، فرض حصار بحري على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها، وذلك بعد فشل المفاوضات بين واشنطن وطهران يوم السبت الماضي.