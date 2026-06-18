دراسة: البروبيوتيك قد يخفف أعراض الاكتئاب والقلق لدى كبار السن عند استخدامه كعلاج مساعد

نيودلهي-سانا

توصل علماء من المجلس الهندي للبحوث الطبية والمعهد الوطني للبحوث في العدوى البكتيرية، بالتعاون مع باحثين من مركز تاتا الطبي في الهند، إلى أن تناول مكملات البروبيوتيك يومياً قد يسهم في تحسين أعراض الاكتئاب والقلق لدى كبار السن، عند استخدامه إلى جانب العلاجات التقليدية بمضادات الاكتئاب.

وذكرت مجلة «سينس ديلي» العلمية أمس الأربعاء، أن الدراسة شملت 58 مشاركاً من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً فما فوق، ويعانون من اكتئاب متوسط، حيث جرى تقسيمهم إلى مجموعتين، تلقت إحداهما مكملات البروبيوتيك اليومية، في حين حصلت الأخرى على علاج وهمي، واستمرت المتابعة لمدة 24 أسبوعاً لتقييم التأثيرات على الصحة النفسية.

وأظهرت النتائج تحسناً ملحوظاً في أعراض الاكتئاب والقلق لدى المجموعة التي تلقت البروبيوتيك إلى جانب مضادات الاكتئاب، مقارنة بالمجموعة الضابطة، كما شملت الدراسة تحليلات لبكتيريا الأمعاء وقياسات لمستويات عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ (BDNF)، المرتبط بصحة الخلايا العصبية ووظائفها.

وأشار الباحثون إلى أن النتائج تعزز الفرضية المتعلقة بدور صحة الأمعاء في التأثير على الحالة النفسية، مؤكدين في الوقت ذاته أن الدراسة تُعد أولية نظراً لصغر حجم العينة، ما يستدعي إجراء تجارب سريرية أوسع لتقييم الفعالية على المدى الطويل وإمكانية اعتماد البروبيوتيك كعلاج داعم للاكتئاب والقلق لدى كبار السن.

ويُعرف البروبيوتيك بأنه كائنات دقيقة نافعة توجد طبيعياً في بعض الأطعمة المخمرة والمكملات الغذائية، وتعمل على دعم التوازن الصحي لبكتيريا الأمعاء، فيما يولي الباحثون اهتماماً متزايداً بما يُعرف بمحور «الأمعاء–الدماغ» ودوره في الصحة النفسية.