إصابة ستة أشخاص جراء زلزال ضرب ساحل اليابان الشمالي الشرقي

طوكيو-سانا

أعلنت السلطات اليابانية اليوم الثلاثاء إصابة ستة أشخاص في الزلزال الذي ضرب أمس قبالة ساحلها الشمالي الشرقي، وبلغت شدته 7.7 درجات على مقياس ريختر.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وكالة إدارة الكوارث اليابانية قولها: إن الزلزال الذي كان مركزه في المحيط الهادي تسبب بإصابة ستة أشخاص، بينهم اثنان إصابتهما خطرة.

وتسبب الزلزال الذي حُدِّدت شدته في البداية عند 7.4 درجات بنشوء موجة مد بحري (تسونامي) بارتفاع ثمانين سنتيمتراً، كما أدى إلى اهتزاز المباني الكبيرة في العاصمة طوكيو على بعد مئات الكيلومترات من مركزه، ولم يُبلغ عن اشتعال حرائق أو وقوع أضرار في منشآت مهمة.

وتقع اليابان، المؤلفة من مجموعة جزر، على أربع صفائح تكتونية رئيسية على طول الطرف الغربي لـ”حزام النار” وهي من بين بلدان العالم ذات النشاط الزلزالي الأعلى، حيث تشهد نحو 1500 هزّة سنوياً، وبينما يعد الجزء الأكبر منها خفيفاً، فإن الأضرار الناجمة عنها تتباين بحسب مواقعها وعمقها.

وتسبب زلزال عام 2011 وكانت شدته تسع درجات بحدوث موجات مد بحري خلفت حوالي 18500 قتيل أو مفقود، وأحدثت كارثة انصهار مدمر في محطة فوكوشيما النووية اليابانية.