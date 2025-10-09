الأونروا: لدينا مساعدات غذائية لكامل قطاع غزة تكفي لثلاثة شهور

نيويورك-سانا

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، أن لديها مساعدات غذائية تكفي كامل قطاع غزة لثلاثة شهور، مؤكدة استعدادها لإدخالها إلى القطاع بكميات كافية لسد حاجات سكانه في ظل الأزمة الإنسانية البالغة.

وقال المدير العام للوكالة فيليب لازاريني في تدوينة على منصة “إكس” اليوم: إن “الأونروا لديها طعام وأدوية وغيرها من الإمدادات الأساسية لغزة”، حيث أعلنت الأمم المتحدة انتشار المجاعة.

وأضاف لازاريني: “إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، هو انفراجة للأشخاص الذين عانوا القصف والنزوح والفقد طوال سنتين”، مشيداً بالعودة المرتقبة “للرهائن والمعتقلين الفلسطينيين إلى ذويهم بعد معاناتهم الشديدة”.

ولفت لازاريني إلى أن أكثر من 660 ألف طفل ينتظرون بلهفة العودة إلى المدرسة، داعياً كل الدول الأعضاء إلى دعم الأونروا في عملها القاضي بمساعدة المحتاجين خلال الفترة الحرجة المقبلة.