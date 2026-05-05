انتشار الأمراض يزيد من معاناة النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

حذرت الحكومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء من تفشي أمراض خطيرة بين النازحين في قطاع غزة، بفعل التدهور الكبير في الأوضاع الصحية والبيئية.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، حذر مجلس الوزراء الفلسطيني في اجتماعه اليوم من “التداعيات الكارثية لتلوث المياه وتدمير أنظمة الصرف الصحي في قطاع غزة المحاصر، وما ترتب عليها من تصاعد كبير في انتشار القوارض والبعوض بفعل منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال مستلزمات النظافة والصحة، ومستلزمات وآلات معالجة الأكوام الضخمة من النفايات ومياه الصرف الصحي المنتشرة بين التجمعات السكانية والخيام”.

وفي الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى دعا “منظمة الصحة العالمية وسائر الجهات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها، والتدخل الفوري لتأمين المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة، بما يضمن الحد من انتشار الأوبئة والوقاية منها”.

كما استنكر المجلس “قرار حكومة الاحتلال تنفيذ مشاريع طرق استيطانية جديدة في الضفة الغربية”، معتبراً ذلك “انتهاكاً صارخاً للشرعية الدولية، وتكريساً لسياسات التوسع الاستيطاني، فضلاً عن كونه دعماً مباشراً لاعتداءات المستوطنين”.

وفي تقرير نشرته وكالة رويترز اليوم بينت أن “الفئران والطفيليات تنتشر في مخيمات النازحين في قطاع غزة، حتى أضحت القوارض تعض أطراف الأطفال أثناء نومهم، وتفسد ما تبقى من ممتلكات العائلات التي فقدت كل شيء تقريباً وتنشر الأمراض”.