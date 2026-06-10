الكويت تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على أراضيها

الكويت-سانا

أدانت وزارة الخارجية الكويتية تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مؤكدةً أن الاعتداء الذي وقع اليوم الأربعاء، يمثل تصعيداً جديداً يستهدف أمن البلاد واستقرارها.

وقالت الوزارة في بيان على منصة إكس اليوم الأربعاء: إن هذه الاعتداءات تمثل تمادياً خطيراً يعرّض حياة المدنيين وسلامة المنشآت الحيوية والسكنية للخطر، مشيرة إلى أن تكرارها يعكس نهجاً عدوانياً منظماً، وانتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت.



وأكدت أن هذه الممارسات تشكل خرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وشددت وزارة الخارجية على أن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنها الوطني، والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية، وذلك بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وتؤكد الوزارة أن تكرار هذه الاعتداءات يعكس نهجاً عدوانياً منظماً، وانتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت، وخرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتقويضاً للجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة.

وكانت إيران شنت عدة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مناطق في البحرين والكويت ومحافظة الزرقاء في الأردن، وتصدت لها الدفاعات الجوية في البلدان الثلاثة دون تسجيل إصابات.