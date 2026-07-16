المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الخميس الـ 16 من تموز 2026

دمشق:

1- معرض فني بعنوان (شاهد)، يقدمه النحاتان ريدان منذر ونجود الشومري، في مقر منظمة جذور (منطقة المهاجرين، مقابل جامع المرابط – الجادة الأولى)، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – جلسات توعوية للأطفال والسيدات بعنوان (خطر الحرائق والغرق)، يقدمها الدفاع المدني السوري، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 12:30 ظهراً.

3 – عرض فيلمي الأطفال المدبلجين: “موانا” و”السنافر: القرية المفقودة” في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 4 عصراً والـ 6 مساءً.

4 – محاضرة بعنوان (كيف تواجهين التحديات التربوية)، تقدمها الأستاذة هناء العابد، في المركز الثقافي العربي بالميدان، الساعة الـ 5:00 عصراً.

5 – ندوة حوارية بعنوان (JEEL CAMPUS – آفاق جديدة: نحو الدراسات العليا والفرص الأوروبية)، يقدمها فريق مبادرة “Jeel Talks” المشتركة بين جامعة دمشق والاتحاد الأوروبي، في كلية الصيدلة بجامعة دمشق، الساعة الـ 5:00 عصراً.

6 – عرض مسرحي للسيدات بعنوان (حكاية أم عظيمة)، تقدمه أسرة جامع خالد بن الوليد، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 5:00 عصراً.

7 – ندوة بعنوان (الأبعاد النفسية والتربوية والأدبية في أدب الأطفال)، بإشراف الدكاترة راتب سكر، وأمينة رزق، وربا ياسين، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

8 – محاضرة بعنوان (مهارات العيش الناجح)، يقدمها الدكتور عبد الرحمن محلاية، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 6:00 مساءً.

9 – ندوة علمية وثقافية بعنوان (سوريا بدون مخدرات)، يقدمها الأستاذ وليد جلدة، في مقر الجمعية الجغرافية السورية ببناء المدرسة الحافظية الأثري في المزرعة بالميسات، الساعة الـ 6:00 مساءً.

10 – أمسية موسيقية غنائية يقدمها الفنان بلال الجندي، في دار الأوبرا بدمشق (مسرح الدراما)، الساعة الـ 7:30 مساءً.

11 – عرض أفلام “الشر المميت: احتراق، حكاية لعبة 5، موانا”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 1:15 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:15 مساءً.

ريف دمشق:

1 – ورشة تعليمية للأطفال بعنوان (أبطال الحساب الذهني)، تقدمها المدربة وفاء سلمان، في قاعة المركز الثقافي العربي بجيرود، الساعة الـ 9:30 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان (العمل عن بعد في سوق العمل الخليجي)، يقدمها الأستاذ خالد موسى، في قصر الثقافة بدير عطية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حمص:

محاضرة فكرية ونقدية بعنوان “من أسئلة المسرح المعاصر”، يقدمها الأديب والباحث الدكتور هيثم الخواجة، في قاعة الشاعر ممدوح السكاف بصالة فرع اتحاد الكتاب العرب بحمص، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حماة:

1 – ندوة حوارية بعنوان “الولادة الآمنة”، تقدمها الدكتورتان حسن سيفو وبنان عدرة، في المركز الثقافي في سلمية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

2 – حفل تأبين الشاعر والمربي الأستاذ محمد ياسر البرازي، يقيمه اتحاد الكتاب العرب فرع حماة، بمشاركة الأدباء والشعراء: مروة حلاوة، والدكتور وليد السرقبي، وحسان عربش، ورضوان الحزواني، وعبد الجبار طبل، وعبد الكريم عزو الحسن، وياسر المحمد، ومعاوية كوجان، في مضافة آل البرازي بحي البرازية – شارع صلاح الدين، الساعة الـ 8:30 مساءً.

إدلب:

محاضرة توعوية بعنوان (دور المرأة في بناء جيل ناشئ)، يلقيها الأستاذ محمد حلاق، في المركز الثقافي بمدينة إدلب، الساعة الـ 1:00 ظهراً.

طرطوس:

1 – ورشة تفاعلية للأطفال بعنوان (تعلم مبادئ الحساب الذهني)، تدرب فيها الأستاذة جيهان زيدان، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 9:00 صباحاً.

2 – جلسات تدريبية للأطفال واليافعين تشمل الشطرنج، والخط العربي، والأشغال اليدوية، والأنشطة الفنية والتعليمية، بإشراف الأساتذة علي سلمون، ومأمول عباس، والمدربتين روجيه ابراهيم، وميس عباس، في قاعة المطالعة بالمركز الثقافي العربي في الشيخ بدر، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

3 – نشاط يدوي للأطفال (أعمال الأوريغامي، فن طي الورق) بإشراف قسم ثقافة الطفل، في المركز الثقافي العربي بالقدموس، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

4 – عرض أفلام الأطفال والعائلة: “دورا ومدينة الذهب المفقودة”، و”نداء وحش”، و”إيفان الفريد من نوعه”، في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً، والـ 12:30 ظهراً، والـ 5:15 عصراً.

5 – اجتماع لنادي “أصدقاء اتحاد الكتاب العرب” بإدارة الأستاذ نادر العجي، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

6 – حلقة كتاب حول رواية (ابنة الحظ)، للروائية التشيلية أيزابيل الليندي، تقدمها جومانا راح، في المركز الثقافي بمشتى الحلو، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

7 – جلسة استماع تراثية بعنوان (من تراث الساحل السوري ميجانا وعتابا)، يقدمها قسم التراث الشعبي، في المركز الثقافي بالدريكيش، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

8 – محاضرة صحية توعوية بعنوان (صحة الأسنان عند الأطفال) يقدمها طبيب الأسنان أيهم العبود، في المركز الثقافي العربي بالشيخ بدر، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

9 – منتدى أدبي لاكتشاف ورعاية المواهب الأدبية، يقدمه الكاتب الدكتور محمد يوسف والأديبة جيهان مصطفى والسيدة عبير علي، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

10 – افتتاح عروض تظاهرة أفلام الثورة السورية 2، وتشمل الفيلمين الطويلين “ذاكرة باللون الخاكي”و “مراسل حربي” والأفلام القصيرة (أبطال الجودو، حين ناداني اسمي، حلم عصفور، 21 آذار، مختفون، والشرارة الأولى) في صالة سينما كندي طرطوس، الساعة الـ 3:00 عصراً.

11 – أمسية طربية وموسيقية يحييها طلاب مركز إيليا للموسيقا، في المركز الثقافي بالشيخ بدر، الساعة الـ 5:00 عصراً.

12 – أمسية أدبية قصصية، بمشاركة الروائية فائزة داود والقاصين ازدهار الخطيب وحسن كاكور ولميس حرفوش، في المركز العربي الثقافي بالقدموس، الساعة الـ 6:00 مساءً.

اللاذقية:

1 – ورشة عمل فنية في الخط والرسم لأطفال النادي الصيفي، في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي في جبلة، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – عرض مسرحي للأطفال بعنوان (أصدقاء البيئة) في المركز الثقافي بالحفة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

3 – ورشة عمل :فنية للأطفال بعنوان (التدرج اللوني)، يقدمها فريق مهارات الحياة، في دار الثقافة باللاذقية، الساعة الـ 1:00 ظهراً.

حلب:

1 – جلسة مناقشة لكتاب (جدد حياتك) للمفكر الإسلامي محمد الغزالي، يقيمها المركز الثقافي في أعزاز، الساعة الـ 1:30 ظهراً.

2 – عرض أفلام: “جوازة توكسيك، الشر المميت: احتراق، موانا، الصندوق الأسود، هوس، الشاطر” في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

الرقة:

عرض الفيلم الفرنسي البريطاني المشترك “الأب”، بطولة أنتوني هوبكتز، في المركز الثقافي العربي بالطبقة، الساعة الـ 6:00 مساءً.