العراق يعيد فتح أجوائه وجميع مطاراته أمام الطيران المدني بدءاً من اليوم

بغداد-سانا

مع بدء وقف إطلاق النار المعلن مؤخراً بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق، اليوم الأربعاء، عن فتح الأجواء وكل المطارات العراقية أمام حركة الملاحة الجوية بدءاً من اليوم.

ونقلت وكالة “واع” العراقية للأنباء عن سلطة الطيران، وفق ما جاء في بيان لها اليوم: إنه “سيتم فتح الأجواء وكل المطارات العراقية أمام حركة الملاحة الجوية ابتداءً من اليوم، وذلك بعد استقرار الأوضاع وعودة الظروف إلى طبيعتها”.

وأضافت: إنه “بموجب هذا الإجراء يُسمح باستئناف جميع الرحلات الجوية المدنية مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمن الجوي بما يضمن انسيابية وكفاءة حركة النقل الجوي”.

وكانت العراق اتخذت مؤخراً قرارات بإغلاق مجالها الجوي أو أجزاء منه بشكل مؤقت، لضمان سلامة الحركة الجوية وحماية المدنيين من المخاطر الناتجة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية وتم تمديد الإغلاق عدة مرات.