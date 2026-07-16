الحرارة إلى ارتفاع وأجواء صيفية شديدة الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة

دمشق-سانا
تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً في المناطق الجنوبية والشرقية والجزيرة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو /2 إلى 4/ درجات مئوية.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس نهار اليوم الخميس صيفياً حاراً إلى شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة وصحواً بشكل عام إلى غائم جزئياً فوق المنطقة الساحلية، مع فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الساحلية الشمالية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وأجزاء من المنطقة الشمالية.
وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكل عام، مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية، كما يحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى والمرتفعات الساحلية والجنوبية الغربية خلال ساعات الصباح الباكر.
وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كم/سا، وخاصةً في المناطق الوسطى والشمالية الغربية والشرقية والجنوبية، تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في تلك المناطق ، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|22/38
|ريف دمشق-القلمون
|16/32
|القنيطرة
|18/31
|درعا
|21/34
|السويداء
|20/32
|حمص
|21/33
|حماة
|21/37
|اللاذقية
|25/32
|طرطوس
|21/31
|حلب
|22/37
|إدلب
|23/34
|دير الزور
|29/44
|الرقة
|26/41
|الحسكة
|28/44