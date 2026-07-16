الحرارة إلى ارتفاع وأجواء صيفية شديدة الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً في المناطق الجنوبية والشرقية والجزيرة لتصبح أعلى ‏من معدلاتها بنحو /2 إلى 4/ درجات مئوية.‏

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس نهار اليوم الخميس صيفياً حاراً ‏إلى شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة وصحواً بشكل عام إلى غائم جزئياً فوق ‏المنطقة الساحلية، مع فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية خفيفة من المطر في أجزاء من ‏المناطق الساحلية الشمالية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وأجزاء ‏من المنطقة الشمالية.‏

وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكل عام، مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية، ‏كما يحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى والمرتفعات الساحلية ‏والجنوبية الغربية خلال ساعات الصباح الباكر.‏

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز ‏سرعتها 50 كم/سا، وخاصةً في المناطق الوسطى والشمالية الغربية والشرقية والجنوبية، ‏تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في تلك المناطق ، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: ‏