سيئول وواشنطن تجريان مناوراتهما الربيعية السنوية الشهر المقبل

سيئول-سانا

أعلنت القوات الأمريكية والكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، عن خطط لتنفيذ مناوراتهما العسكرية الربيعية السنوية في آذار المقبل، وذلك في إطار استعدادهما لنقل السيطرة العملياتية في زمن الحرب من واشنطن إلى سيئول.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية والقوات الأمريكية في البلاد قولهما في بيان مشترك: “من المقرر أن تجري مناورات “فريدوم شيلد” في الفترة من الـ 9 إلى الـ 19 من آذار المقبل، وهي تتضمن تدريباً ميدانياً يُطلق عليه اسم “درع المحارب”.

وقال الجانبان في البيان: إن “هذه التدريبات ستكون بمثابة فرصة لدعم الاستعدادات الجارية لنقل السيطرة العملياتية في زمن الحرب وفق شروطٍ محدّدة، وبما يتماشى مع اتفاقية التحالف بينهما وتعزيز جاهزية هذا التحالف وقدراته من خلال عمليات مشتركة ومتكاملة في جميع المجالات.

وتسعى كوريا الجنوبية إلى تحقيق نقل السيطرة العملياتية في زمن الحرب من الولايات المتحدة ” بشروط ” خلال فترة ولاية الرئيس لي جيه ميونغ التي تمتد لخمس سنوات وستنتهي في عام 2030.

وفي إطار الجهود المبذولة من أجل النقل السريع، اتفق الحليفان على إكمال عملية التحقق من القدرة العملياتية الكاملة لسيئول، وهي الجزء الثاني من برنامج من 3 مراحل لتقييم قدراتها على قيادة القوات المشتركة للحليفين، بحلول نهاية هذا العام، وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يقوم الحليفان بتقليص بعض التدريبات الميدانية ضمن “فريدوم شيلد” مقارنة بالعام السابق، وفقاً لمصادر.

و أعربت واشنطن عن تحفظاتها بشأن اقتراح سيئول بتقليص التدريب الميداني، في الوقت الذي تسعى فيه حكومة لي إلى إصلاح العلاقات مع كوريا الشمالية، وكذلك تهيئة الظروف المواتية لاستئناف الحوار المحتمل بين الولايات المتحدة وبيونغ يانغ قبل قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في نيسان المقبل.

ويجري الحليفان تدريبات مشتركة رئيسية كل عام تتضمن تدريبات مراكز القيادة القائمة على محاكاة الكمبيوتر، حيث يجريان مناورات “فريدوم شيلد” في آذار و”أولتشي فريدوم شيلد” في آب من كل عام.