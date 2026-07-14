مقتل 7 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة ‏

القدس المحتلة-سانا
قتل سبعة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على شمال وجنوب قطاع غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية قولها: إن 6 فلسطينيين، بينهم سيدة قتلوا، وأصيب عدد آخر بجروح بينهم إصابات خطيرة، في قصف للاحتلال استهدف منطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
كما قتل فلسطيني وأُصيب ثلاثة آخرون بينهم طفل وامرأة، بقصف من طيران الاحتلال على القادسية بمواصي خان يونس.
وكان فلسطينيان أحدهما طفل قتلا في وقت سابق اليوم الثلاثاء، وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة، فيما اعتقل 20 فلسطينياً في الضفة الغربية.
وارتفعت حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023، إلى 73,233 قتيلاً و173,686 إصابة، وفقاً لأحدث إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية.