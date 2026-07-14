مقتل 7 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة ‏

photo 2026 07 14 14 59 28 مقتل 7 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة ‏
صورة أرشيفية_رويترز

القدس المحتلة-سانا‏

قتل سبعة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في قصف لقوات ‏الاحتلال الإسرائيلي على شمال وجنوب قطاع غزة.‏

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية قولها: إن 6 ‏فلسطينيين، بينهم سيدة قتلوا، وأصيب عدد آخر بجروح بينهم إصابات ‏خطيرة، في قصف للاحتلال استهدف منطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا ‏شمال قطاع غزة.‏

كما قتل فلسطيني وأُصيب ثلاثة آخرون بينهم طفل وامرأة، بقصف من طيران ‏الاحتلال على القادسية بمواصي خان يونس.‏

وكان فلسطينيان أحدهما طفل قتلا في وقت سابق اليوم الثلاثاء، وأصيب ‏آخرون، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة، فيما اعتقل 20 ‏فلسطينياً في الضفة الغربية.‏

وارتفعت حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ ‏السابع من تشرين الأول 2023، إلى 73,233 قتيلاً و173,686 إصابة، وفقاً ‏لأحدث إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية.‏

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