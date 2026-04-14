ستة قتلى بغارات إسرائيلية على بيروت وجنوب لبنان

بيروت-سانا

قُتل ستة أشخاص وأُصيب آخرون جراء غارات إسرائيلية اليوم الإثنين استهدفت العاصمة اللبنانية بيروت وجنوب البلاد.

ونقلت الوكالة اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات الطوارئ في وزارة الصحة قوله في بيان: “إن غارة للعدو الإسرائيلي استهدفت بلدة صير الغربية، أدت الى مقتل اثنين في حين قتل آخر في تبنين جراء غارات وقصف مدفعي إسرائيلي”.

وأضاف البيان: إن الطيران الحربي المعادي شن مساء اليوم سلسلة غارات مستهدفاً بلدات خربة سلم ومجدل سلم وبرعشيت ودير انطار وياطر وكفرا في قضاء بنت جبيل، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص ووقوع إصابات.

كما شنت طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة دير قانون راس العين في قضاء صور، ما تسبب بوقوع عدد من الإصابات.

وتشهد الأوضاع في لبنان تصعيداً منذ نحو شهر، إثر استهداف ميليشيا حزب الله مواقع إسرائيلية، وهو ما ردّت عليه الأخيرة بشنّ غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع، ما أسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى.