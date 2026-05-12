يونيسف تعلن مقتل 70 طفلاً في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ مطلع 2025‏

نيويورك-سانا ‏

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” اليوم الثلاثاء، مقتل 70 طفلاً ‏فلسطينياً في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بداية عام 2025، بمعدل طفل واحد ‏تقريباً كل أسبوع، فيما أُصيب أكثر من 800 آخرين خلال الفترة ذاتها.‏

ونقلت رويترز عن المنظمة قولها: إن غالبية الضحايا سقطوا جراء إطلاق ذخيرة ‏حية، بينما تعرض آخرون للطعن أو الضرب أو للاختناق بالغاز المسيل للدموع.‏

وأوضح المتحدث باسم يونيسف جيمس إلدر، أن ما يجري “ليس حوادث منفصلة”، ‏بل “يشير إلى نمط مستمر من أسوأ أنواع الانتهاكات بحق الأطفال”.‏

وأضاف إلدر: إن 93 بالمئة من الأطفال الذين فقدوا حياتهم منذ كانون الثاني 2025 ‏قتلوا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن بقية الضحايا سقطوا نتيجة ‏هجمات نفذها مستوطنون، أو بسبب انفجار مخلفات ذخائر، أو أثناء تواجدهم في ‏مناطق تبادل إطلاق النار.‏

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، ‏متجاهلة الدعوات إلى ‏الالتزام بوقف إطلاق النار، حيث تم تسجيل خسائر بشرية ‏كبيرة عدا عن تدمير البنية ‏التحتية.‏