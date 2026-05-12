يونيسف تعلن مقتل 70 طفلاً في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ مطلع 2025‏

نيويورك-سانا
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” اليوم الثلاثاء، مقتل 70 طفلاً فلسطينياً في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بداية عام 2025، بمعدل طفل واحد تقريباً كل أسبوع، فيما أُصيب أكثر من 800 آخرين خلال الفترة ذاتها.
ونقلت رويترز عن المنظمة قولها: إن غالبية الضحايا سقطوا جراء إطلاق ذخيرة حية، بينما تعرض آخرون للطعن أو الضرب أو للاختناق بالغاز المسيل للدموع.
وأوضح المتحدث باسم يونيسف جيمس إلدر، أن ما يجري “ليس حوادث منفصلة”، بل “يشير إلى نمط مستمر من أسوأ أنواع الانتهاكات بحق الأطفال”.
وأضاف إلدر: إن 93 بالمئة من الأطفال الذين فقدوا حياتهم منذ كانون الثاني 2025 قتلوا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن بقية الضحايا سقطوا نتيجة هجمات نفذها مستوطنون، أو بسبب انفجار مخلفات ذخائر، أو أثناء تواجدهم في مناطق تبادل إطلاق النار.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، متجاهلة الدعوات إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، حيث تم تسجيل خسائر بشرية كبيرة عدا عن تدمير البنية التحتية.