دبي: سقوط شظايا على واجهة مبنى شركة أوراكل نتيجة اعتراض جوي لصواريخ إيرانية

أبوظبي-سانا

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم السبت، أن الجهات المختصة تعاملت مع حادث ناتج عن سقوط شظايا على أحد الأبنية في دبي نتيجة اعتراض جوي ناجح لاعتداءات إيرانية.

وذكر المكتب في منشور على منصة “X”، أنه تم التعامل مع حادث بسيط ناتج عن سقوط شظايا على واجهة مبنى شركة “أوراكل” في مدينة دبي للإنترنت، نتيجة عملية اعتراض جوي ناجحة، دون تسجيل إصابات.

وكان المكتب أعلن في وقت سابق، أنه تم التعامل مع حادث ناتج عن سقوط شظايا على واجهة أحد المباني في منطقة المارينا إثر اعتراض جوي.

وفي سياق آخر، أفاد المكتب الإعلامي بأن الحادثة تأتي بعد يوم من سقوط شظايا على منشآت حبشان للغاز، حيث أسفرت تلك الحادثة عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين، وذلك عقب تعامل الدفاعات الجوية الإماراتية مع صواريخ وطائرات مسيّرة قادمة من إيران.

وتواصل إيران هجماتها على دول عربية وإقليمية مع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية التي اندلعت في الـ 28 من شباط الماضي، ما أسفر عن سقوط ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية.