إيران تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية “أبراهام لينكولن” بصواريخ باليستية

photo 2026 03 01 18 06 12 إيران تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" بصواريخ باليستية

طهران-سانا

أعلنت إيران اليوم الأحد أنها استهدفت بصواريخ باليستية حاملة الطائرات الأمريكية “أبراهام لينكولن” في بحر العرب.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه تم استهداف حاملة الطائرات بهجوم مباشر بأربعة صواريخ باليستية في إطار ما وصفته طهران بـ “مرحلة جديدة للضربات العسكرية الإيرانية”، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتواصل إيران لليوم الثاني اعتداءاتها على دول الخليج العربي والأردن وذلك في أعقاب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك عليها.

وكان وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أعلن في وقت سابق اليوم الأحد، أن صاروخين إيرانيين أُطلقا باتجاه قبرص، حيث تقع قواعد عسكرية بريطانية.

