الصحة العالمية تحذّر: خطر تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية صار مرتفعاً جداً

جنيف-سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن مستوى الخطر على الصحة العامة الناجم عن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية قد تم رفعه من مستوى “مرتفع” إلى “مرتفع جداً”.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مدير عام المنظمة “تيدروس أدهانوم غيبريسوس” قوله: “نحن الآن نراجع تقييمنا للمخاطر إلى مستوى مرتفع جداً على الصعيد الوطني” مع الإبقاء على تقييم الخطر على أنه “عالٍ على المستوى الإقليمي، ومنخفض على المستوى العالمي”.

وأوضح غيبريسوس، أن هناك قرابة 750 إصابة محتملة في جمهورية الكونغو الديموقراطية و177 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالفيروس، بينها سبع حالات وفاة مؤكدة.

ولفت المسؤول الأممي إلى أن “الوضع في أوغندا مستقر، حيث تم تأكيد إصابتين لشخصين سافرا من جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع حالة وفاة واحدة” ، محذّراً من أن العنف وانعدام الأمن يعيقان الاستجابة لتفشي المرض.

وتصاعدت المخاوف الدولية جراء الانتشار المتسارع لفيروس إيبولا في الكونغو وأوغندا، مع تسجيل مئات الإصابات وصعوبة السيطرة على التفشي، وخصوصاً أن السلالة الحالية والتي تُعرف باسم “بونديبوجيو” هي سلالة نادرة لا يتوافر لها علاج أو لقاح محدد.

وكان فيروس إيبولا ظهر لأول مرة عام 1976 وشهد العالم تفشيات قاتلة أبرزها تفشي غرب إفريقيا بين عامي 2014 و2016 الذي أودى بحياة أكثر من 11 ألف شخص.