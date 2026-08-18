المؤشر نيكي يتراجع وسط مخاوف بشأن أسعار النفط والتضخم

طوكيو-سانا
انخفض المؤشر نيكي الياباني اليوم الثلاثاء متجهاً لإنهاء سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام، بعدما أدى الجمود في الصراع الدائر في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف حيال التضخم والمخاطر التي تواجه سوق السندات.
وذكرت وكالة “رويترز” أن المؤشر نيكي انخفض 1.1 بالمئة إلى 68460.56 نقطة بعد مكاسب بلغت 5.5 بالمئة خلال جلسات التداول الخمس السابقة.
كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.2 بالمئة إلى 4177.50 نقطة.
وصعدت أسعار النفط الخام بعدما توقفت حركة الملاحة مجدداً عبر مضيق هرمز، فيما أدت المخاوف بشأن التضخم العالمي إلى ارتفاع عوائد السندات، بما في ذلك في اليابان.
وقال خبير الأسهم لدى نومورا سيكيوريتيز، واتارو أكياما: “يميل ارتفاع أسعار الفائدة إلى إبراز التقييم المفرط النسبي لأسعار الأسهم”.
وأضاف: “قد تشكل المخاوف الأساسية المتعلقة باستمرار التضخم المرتفع -في كل من اليابان والولايات المتحدة- عبئاً على سوق الأسهم في الفترة المقبلة”.
ومؤشر نيكي 225 هو مؤشر رئيسي لسوق الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو لتبادل الأسهم، يتم احتسابه يومياً من قبل صحيفة نيهون كيزاي شيمبون منذ عام 1950.