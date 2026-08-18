المؤشر نيكي يتراجع وسط مخاوف بشأن أسعار النفط والتضخم

‏ طوكيو-سانا‏

انخفض المؤشر نيكي الياباني اليوم الثلاثاء متجهاً لإنهاء سلسلة مكاسب استمرت ‏خمسة أيام، بعدما أدى ‌الجمود في الصراع الدائر في الشرق الأوسط إلى ارتفاع ‏أسعار النفط وتجدد المخاوف حيال التضخم والمخاطر التي تواجه سوق السندات.‏

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وذكرت وكالة “رويترز” أن المؤشر نيكي انخفض 1.1 بالمئة إلى ⁠68460.56 ‏نقطة بعد مكاسب بلغت 5.5 بالمئة خلال جلسات التداول الخمس السابقة.‏

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كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.2 بالمئة إلى 4177.50 نقطة.‏

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وصعدت أسعار النفط الخام بعدما توقفت حركة الملاحة مجدداً عبر مضيق هرمز، ‏فيما أدت المخاوف بشأن التضخم العالمي إلى ⁠ارتفاع عوائد السندات، بما في ذلك ‏في اليابان.‏

وقال خبير الأسهم لدى نومورا سيكيوريتيز، واتارو أكياما: “يميل ارتفاع ⁠أسعار الفائدة ‏إلى إبراز التقييم المفرط النسبي لأسعار الأسهم”.‏

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وأضاف: “قد تشكل المخاوف الأساسية ⁠المتعلقة باستمرار التضخم المرتفع -في كل ‏من اليابان والولايات المتحدة- عبئاً على سوق الأسهم في الفترة المقبلة”.‏

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ومؤشر نيكي 225 هو مؤشر رئيسي لسوق الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو ‏لتبادل الأسهم، يتم احتسابه يومياً من قبل صحيفة نيهون كيزاي شيمبون منذ عام ‌‏1950.‏