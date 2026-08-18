رئيس زامبيا هيتشيليما يفوز بولاية رئاسية ثانية

لوساكا-سانا
أعلنت اللجنة الانتخابية في زامبيا اليوم الثلاثاء فوز الرئيس هاكايندي هيتشيليما بولاية ثانية بعد حصوله على أغلبية الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي.
ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيسة اللجنة “موانغالا زالوميس” قولها: إنّ هيتشيليما حصل على 60 بالمئة من الأصوات فيما نال منافسه الوزير السابق بريان موندوبيلي الذي دخل السباق الرئاسي في أيار الماضي نحو 38% من الأصوات.
وأضافت أن نتائج خمس دوائر انتخابية من أصل 226 لم تُحتسب أصواتها بعد، لكنها أوضحت أن “النتائج المتبقية لن تؤثر بشكل جوهري على النتيجة الإجمالية للانتخابات”.
وكانت النتيجة متوقعة إلى حد كبير، حيث اعتُبرت الانتخابات بمثابة استفتاء على الولاية الأولى لهيتشيليما التي شهد خلالها الاقتصاد الزامبي عودة إلى النمو بعد سنوات من الأزمات المالية.
وواجه هيتشيليما الذي يتولى السلطة منذ عام 2021 منافسة من 13 مرشحاً، وشابت الانتخابات التي جرت في 13 آب اتهامات للمعارضة بحدوث تزوير، وتم تعليق عملية فرز الأصوات على مستوى البلاد عقب هجمات استهدفت موظفي الانتخابات إضافة إلى سرقة أوراق اقتراع.
كما ذكرت بعثات المراقبة الدولية والمحلية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، أن الظروف المحيطة بالعملية الانتخابية أدت إلى عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين.