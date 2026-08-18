رئيس زامبيا هيتشيليما يفوز بولاية رئاسية ثانية

3 9 رئيس زامبيا هيتشيليما يفوز بولاية رئاسية ثانية

لوساكا-سانا‏

أعلنت اللجنة الانتخابية في زامبيا اليوم الثلاثاء فوز الرئيس هاكايندي هيتشيليما ‏بولاية ثانية بعد حصوله على أغلبية الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت ‏الأسبوع الماضي.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيسة اللجنة “موانغالا زالوميس” قولها: إنّ هيتشيليما ‏حصل على 60 بالمئة من الأصوات فيما نال منافسه الوزير السابق بريان موندوبيلي ‏الذي دخل السباق الرئاسي في أيار الماضي نحو 38% من الأصوات.‏

وأضافت أن نتائج خمس دوائر انتخابية من أصل 226 لم تُحتسب أصواتها بعد، ‏لكنها أوضحت أن “النتائج المتبقية لن تؤثر بشكل جوهري على النتيجة الإجمالية ‏للانتخابات”.‏

وكانت النتيجة متوقعة إلى حد كبير، حيث اعتُبرت الانتخابات بمثابة استفتاء على ‏الولاية الأولى لهيتشيليما التي شهد ‏خلالها الاقتصاد الزامبي عودة إلى النمو بعد ‏سنوات من الأزمات المالية.‏

وواجه هيتشيليما الذي يتولى السلطة منذ عام 2021 منافسة من 13 مرشحاً، وشابت ‏الانتخابات التي جرت في 13 آب اتهامات للمعارضة بحدوث تزوير، وتم تعليق ‏عملية فرز الأصوات على مستوى البلاد عقب هجمات استهدفت موظفي الانتخابات ‏إضافة إلى سرقة أوراق اقتراع.‏

كما ذكرت بعثات المراقبة الدولية والمحلية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، أن الظروف ‏المحيطة بالعملية الانتخابية أدت إلى عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين.‏

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