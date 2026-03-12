حريق في سفينة حاويات ألمانية إثر هجوم قرب مضيق هرمز

برلين-سانا

أعلنت شركة هاباج-لويد ‌الألمانية للشحن اليوم الخميس، أن شظايا مقذوفات أصابت إحدى سفنها قرب مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع النيران على متنها.

ونقلت وكالة رويترز عن الشركة قولها في بيان: “إن سفينة الحاويات “سورس بليسنج”، التي ترفع علم ليبيريا، ⁠لم تتعرض لضربة مباشرة لكن النيران اشتعلت فيها دون وقوع خسائر بشرية”.

وتتزايد وتيرة الهجمات الإيرانية التي تستهدف ناقلات النفط وسفن الشحن العاملة في الخليج العربي.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية “UKMTO” أعلنت في وقت سابق اليوم، تعرض سفينة حاويات لهجوم بـ”مقذوف مجهول” قبالة سواحل الإمارات، في حين اشتعلت النيران في ناقلتي نفط أجنبيتين في المياه العراقية إثر هجوم إيراني الليلة الماضية، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل.