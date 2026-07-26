اليونسكو تدرج سهول بوما – بادينغيلو ضمن التراث المهدد بالخطر

باريس-سانا

أدرجت منظمة اليونسكو، اليوم الأحد، بصفة عاجلة سهول بوما-بادينغيلو في جنوب السودان على قائمتي التراث العالمي والتراث العالمي المهدد بالخطر.

ونقلت فرانس برس عن المنظمة قولها: إنّ المنطقة تشمل فسيفساء شاسعة من الأراضي العشبية والأراضي الرطبة والسهول الفيضية والغابات المفتوحة وسهول السافانا التي تغمرها الفيضانات الموسمية، وتتشكل بفعل هطول الأمطار الموسمية والفيضانات.

وأشارت إلى أنّ الموقع يواجه تهديدات خطرة، كالصيد الجائر، والاتجار غير القانوني بالحياة البرية، وانعدام الأمن، والأنشطة الاستخراجية.

ويهاجر مليون حيوان، من بينها ظباء وغزلان، عبر هذه البرية الشاسعة، تاركة آثاراً واضحة على السهول العشبية يمكن رؤيتها من الجو، كما يؤوي الموقع أنواعاً كثيرة من الطيور والثدييات الكبيرة، بينها فيلة وأسود ونمور وفهود.

وهذا أول موقع في جنوب السودان تُدرجه اليونسكو في إحدى قوائمها، كما أدرجت المنظمة بصفة عاجلة موقعين آخرين على قائمتي التراث العالمي والتراث العالمي المهدد بالخطر، هما قلاع جبل عامل في لبنان، والموقع الأثري في سبسطية بالضفة الغربية في فلسطين.