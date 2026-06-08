درعا تستكمل تأهيل ملعب البانوراما وتعلن جاهزيته لاستقبال المباريات ‏والفعاليات الرياضية

درعا-سانا
استكملت مديرية الرياضة والشباب أعمال تعزيز وتأهيل أرضية ملعب البانوراما، بهدف رفع جاهزيته الفنية وتحسين جودة أرضيته لاستقبال المباريات والفعاليات الرياضية، وذلك ضمن جهود تطوير البنية التحتية الرياضية في محافظة درعا.
وفي تصريح لـ سانا، أوضح رئيس مكتب المنشآت في مديرية الرياضة والشباب بدرعا مناف الجهماني، أن المديرية استكملت اليوم بنود عقد أرضية الملعب من خلال إضافة 40 متراً مكعباً من رمل المزار، و3 أطنان من المطاط الصناعي الإيطالي، بما يسهم في تحسين جودة أرضية الملعب ورفع كفاءتها الفنية.
وأشار المهندس المنفذ للمشروع معتز عثمان إلى أن الأعمال الحالية تأتي بعد استكمال المواد الناقصة، حيث جرى توزيع كميات من رمل المزار ضمن العشب الصناعي تليها عمليات التمشيط، وإضافة المطاط الصناعي، واستكمال تجهيز الأرضية وفق المواصفات الفنية المطلوبة.
وأضاف: إن الملعب سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة جاهزاً لاستقبال مباريات الدرجة الأولى والدوري الممتاز، بما يوفر بيئة رياضية آمنة ومناسبة للرياضيين.
وتأتي هذه الأعمال في إطار خطط وزارة الرياضة والشباب لتطوير المنشآت الرياضية في المحافظة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأندية والرياضيين، وتعزيز جاهزية الملاعب لاستضافة المنافسات الرسمية.