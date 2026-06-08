درعا تستكمل تأهيل ملعب البانوراما وتعلن جاهزيته لاستقبال المباريات ‏والفعاليات الرياضية

DJI 0406 درعا تستكمل تأهيل ملعب البانوراما وتعلن جاهزيته لاستقبال المباريات ‏والفعاليات الرياضية

درعا-سانا

استكملت مديرية الرياضة والشباب أعمال تعزيز وتأهيل أرضية ملعب ‏البانوراما، بهدف رفع جاهزيته الفنية وتحسين جودة أرضيته لاستقبال ‏المباريات والفعاليات الرياضية، وذلك ضمن جهود تطوير البنية التحتية ‏الرياضية في محافظة درعا.

وفي تصريح لـ سانا، أوضح رئيس مكتب المنشآت في مديرية الرياضة ‏والشباب بدرعا مناف الجهماني، أن المديرية استكملت اليوم بنود عقد أرضية ‏الملعب من خلال إضافة 40 متراً مكعباً من رمل المزار، و3 أطنان من ‏المطاط الصناعي الإيطالي، بما يسهم في تحسين جودة أرضية الملعب ورفع ‏كفاءتها الفنية‎.‎

وأشار المهندس المنفذ للمشروع معتز عثمان إلى أن الأعمال الحالية تأتي ‏بعد استكمال المواد الناقصة، حيث جرى توزيع كميات من رمل المزار ضمن ‏العشب الصناعي تليها عمليات التمشيط، وإضافة المطاط الصناعي، واستكمال ‏تجهيز الأرضية وفق المواصفات الفنية المطلوبة‎.‎

وأضاف: إن الملعب سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة جاهزاً لاستقبال ‏مباريات الدرجة الأولى والدوري الممتاز، بما يوفر بيئة رياضية آمنة ‏ومناسبة للرياضيين‎.‎

وتأتي هذه الأعمال في إطار خطط وزارة الرياضة والشباب لتطوير ‏المنشآت الرياضية في المحافظة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأندية ‏والرياضيين، وتعزيز جاهزية الملاعب لاستضافة المنافسات الرسمية‎.‎

DSC2434 درعا تستكمل تأهيل ملعب البانوراما وتعلن جاهزيته لاستقبال المباريات ‏والفعاليات الرياضية
DSC2453 درعا تستكمل تأهيل ملعب البانوراما وتعلن جاهزيته لاستقبال المباريات ‏والفعاليات الرياضية
DSC2529 درعا تستكمل تأهيل ملعب البانوراما وتعلن جاهزيته لاستقبال المباريات ‏والفعاليات الرياضية
DJI 0409 درعا تستكمل تأهيل ملعب البانوراما وتعلن جاهزيته لاستقبال المباريات ‏والفعاليات الرياضية
DJI 0412 درعا تستكمل تأهيل ملعب البانوراما وتعلن جاهزيته لاستقبال المباريات ‏والفعاليات الرياضية
DJI 0414 درعا تستكمل تأهيل ملعب البانوراما وتعلن جاهزيته لاستقبال المباريات ‏والفعاليات الرياضية
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