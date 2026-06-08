وزير الخارجية الأرميني: متفائلون بالتطبيع الكامل مع تركيا

يريفان- سانا

أعرب وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان عن تفاؤله بإمكانية تحقيق تطبيع كامل للعلاقات بين بلاده وتركيا في المستقبل القريب مؤكداً تواصل الحوار بين البلدين.

ونقلت وكالة انباء الأناضول عن ميرزويان قوله خلال جلسة في البرلمان الأرميني اليوم الاثنين إن الحوار بين البلدين مستمر والحوار الثنائي يتواصل إيجابيا مشيراً إلى بدء التجارة المباشرة بينهما.

وأضاف ميرزويان أن الاتصالات مع تركيا مستمرة، بما في ذلك اجتماعات مجموعة العمل المعنية بإعادة فتح خط سكة حديد غيومري–قارص، إلى جانب لقاءات ومباحثات أخرى معرباً عن ثقته بـتحقيق تقدم ملموس نحو التطبيع الكامل للعلاقات مع تركيا قريبا.



وتواصل كل من تركيا وأرمينيا بذل الجهود لتطبيع العلاقات بينهما بعد سنوات من التوتر حيث عقد البلدان سلسلة اجتماعات ولقاءات مشتركة كان آخرها في العاصمة الأرمينية يريفان في أيلول الماضي.

يذكر ان تركيا أعلنت في كانون الأول عام 2021 عن تعيين ممثل خاص لها في أرمينيا كما أعلنت أرمينيا خلال الشهر ذاته تعيين نائب رئيس البرلمان ممثلا خاصا لها لدى تركيا لتطبيع العلاقات بين البلدين.