مقتل طفل فلسطيني في قصف طائرات الاحتلال في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

قتل طفل فلسطيني، اليوم الثلاثاء، في قصف طائرات الاحتلال شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن الطفل عادل لافي النجار (9 أعوام) قتل في قصف طائرات الاحتلال صباح اليوم.

وبذلك ترتفع حصيلة القتلى منذ وقف إطلاق النار في الـ 10 من تشرين الأول الماضي إلى 818، وإجمالي الإصابات تجاوز الـ 2,301، في حين جرى انتشال 762 جثماناً من تحت الأنقاض.

كما ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ السابع من تشرين الأول إلى 72.594 قتيلاً، و172.404 مصاباً.

وصباح اليوم أيضاً، أصيبت فلسطينية، برصاص قوات الاحتلال شمال قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي واستهدافات طالت مناطق شمال وشرق القطاع، بينها بيت لاهيا ومخيم جباليا، إضافة إلى قصف شرق مدينة خان يونس جنوباً.