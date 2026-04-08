القوات الإماراتية تتصدى لـ 17 صاروخاً باليستياً و35 طائرةً مسيّرة قادمة من إيران

أبو ظبي-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم الأربعاء أن دفاعاتها الجوية تصدت لـ 17 صاروخاً باليستياً و35 طائرةً مسيّرة قادمة من إيران.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن الوزارة قولها: إنه “منذ بدء الاعتداءات الإيرانية، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 537 صاروخاً باليستياً، و26 صاروخاً جوالاً، و2256 طائرةً مسيّرة”.

وأوضحت الوزارة أن الاعتداءات الإيرانية أسفرت عن مقتل اثنين من جنودها، إضافة إلى مدني من الجنسية المغربية متعاقد معها، بينما بلغ إجمالي عدد قتلى المدنيين 10 وبلغ إجمالي الإصابات 224 حالة.

وأعلنت حكومة إمارة أبو ظبي إصابة ثلاثة أشخاص جراء سقوط شظايا على مجمع حبشان لمعالجة الغاز خلال عملية اعتراض ناجحة من قبل أنظمة الدفاع الجوي.

وكان التلفزيون الحكومي الإيراني اعترف في وقت سابق اليوم بشن هجمات بالصواريخ والمسيّرات على دول المنطقة بينها الإمارات العربية المتحدة، عقب غارات جوية استهدفت منشآت نفطية في جزيرة لاوان الإيرانية صباح الأربعاء.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن فجر اليوم تعليق الهجمات العسكرية ضد إيران لأسبوعين، شريطة أن تعيد فتح مضيق هرمز بالكامل، وأن تضمن أمن الملاحة فيه، مؤكداً قرب التوصل إلى اتفاق سلام شامل في المنطقة.