إيرادات السياحة العلاجية في تركيا تتجاوز 761 مليون دولار خلال 3 أشهر

أنقرة-سانا

حققت تركيا إيرادات بلغت 761.5 مليون دولار من السياحة العلاجية خلال الربع الأول من العام الجاري.

ونقلت وكالة الأناضول اليوم الأربعاء عن عضو مجلس إدارة اتحاد مصدري الخدمات ورئيس لجنة الخدمات الصحية مصطفى أر أوغوت قوله: إن “تركيا حققت نمواً مستقراً في قطاع السياحة العلاجية خلال السنوات الأخيرة”، موضحاً أن “عدد الزوار القادمين إلى تركيا بغرض العلاج بلغ خلال عام 2025 مليوناً و398 ألفاً و580 شخصاً، فيما وصلت إيرادات السياحة العلاجية إلى 3 مليارات و22 مليوناً و452 ألف دولار.

وأضاف: إن “الأداء الإيجابي استمر خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ بلغ عدد السياح القادمين للعلاج 302487 شخصاً، بينما وصلت الإيرادات إلى 761 مليوناً و523 ألف دولار”، مؤكداً أن “التوقعات حتى نهاية العام لا تزال إيجابية، مع استمرار الجهود الرامية إلى دعم النمو المستدام في قطاع السياحة العلاجية”.

وبيّن أر أوغوت أن “تركيا تقدم خدماتها الصحية لمرضى وسياح من نحو 180 دولة، مستفيدة من موقعها الجغرافي، وبنيتها التحتية الصحية المتطورة، وخدماتها المتوافقة مع المعايير الدولية”.

ولفت إلى أن “ألمانيا وبريطانيا والعراق وأذربيجان وروسيا وليبيا ودول الخليج تتصدر قائمة الدول التي يأتي منها طالبو السياحة العلاجية إلى تركيا”، مؤكداً على المكانة المتقدمة التي وصلت إليها تركيا في تقديم الخدمات الصحية عالية القيمة على المستوى العالمي.

وتُعد تركيا من الوجهات السياحية العالمية البارزة، وهي تحتل المرتبة الرابعة عالمياً وتتوزع أنواع السياحة فيها بين السياحة التاريخية والسياحة الترفيهية والشاطئية والسياحة العلاجية والسياحة البيئية.