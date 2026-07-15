الاتحاد الأوروبي يقرّ تمديد الإقامة للأوكرانيين ويستثني الرجال في سن الخدمة العسكرية

بروكسل-سانا

وافقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء على تمديد حق الإقامة على أراضيها للأوكرانيين الذين فروا من الحرب مع روسيا حتى عام 2028 لكنها استثنت الرجال في سن الخدمة العسكرية من القرار.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن الاتحاد قوله في بيان إن “هذا الاستثناء سيُطبق فقط على طالبي الحماية المؤقتة الجدد، ولن يشمل المستفيدين منها حالياً في الاتحاد الأوروبي” مشيراً إلى أن “الحماية ستمنح مستقبلاً فقط لمن أوفوا بالتزاماتهم العسكرية في أوكرانيا”.

ويعيش نحو 4,4 ملايين أوكراني ممن فروا من الحرب حالياً داخل الاتحاد الأوروبي ويستفيدون من نظام الحماية المؤقتة وتستضيف ألمانيا وبولندا والتشيك العدد الأكبر منهم.

ويشكّل الرجال البالغون نحو 27 % من الأوكرانيين المستفيدين حالياً من الحماية الأوروبية، مقابل 43 % للنساء و30 % للقاصرين، بحسب بيانات الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن العام الماضي أنه يسعى إلى الانتقال تدريجياً من النظام الحالي، عبر إتاحة مسار لإقامة قانونية أطول أمداً للأوكرانيين، أو مساعدة الراغبين منهم في العودة إلى بلادهم عندما تسمح الظروف بذلك.