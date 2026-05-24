مجلس التعاون الخليجي يدين افتتاح سفارة لإقليم “أرض الصومال” في القدس المحتلة

الرياض-سانا

أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشدة إعلان إقليم “أرض الصومال” الانفصالي افتتاح سفارة له لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، وخرقاً واضحاً للقرارات الأممية المتعلقة بوضع المدينة المقدسة.

وفي بيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس، أكد الأمين العام جاسم محمد البديوي أن هذا الإجراء غير القانوني يستوجب تحركاً دولياً عاجلاً لوقف “الإجراءات الباطلة والمرفوضة”، محذراً من تداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وجدد البديوي تأكيد وقوف مجلس التعاون إلى جانب جمهورية الصومال الفيدرالية، ودعمه كل ما يعزز أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها.

كما شدد على موقف مجلس التعاون الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وكان ما يسمى إقليم “أرض الصومال” قد أعلن الثلاثاء الماضي عزمه افتتاح سفارة في القدس المحتلة، الأمر الذي أدانته جمهورية الصومال الفيدرالية بأشد العبارات، مؤكدة أن هذه الخطوة باطلة قانونياً ولا يترتب عليها أي أثر، وتمثل استفزازاً مرفوضاً للعالمين العربي والإسلامي.