‏الأمم المتحدة تحذر من كارثة صحية وبيئية وشيكة في قطاع غزة

نيويورك-سانا‏

حذرت الأمم المتحدة من كارثة صحية وبيئية وشيكة يواجهها سكان قطاع غزة، نتيجة ‏انتشار متسارع للأمراض والأوبئة، جراء حصار الاحتلال الإسرائيلي المستمر والعدوان ‏المتواصل على القطاع.

وأشار المركز في تقرير له أمس السبت، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، إلى أن تراجع تدفق ‏المساعدات الإنسانية الحيوية، وحشر سكان قطاع غزة في نطاقات جغرافية ضيقة ‏ومكتظة للغاية، يهددان بانهيار كامل لما تبقى من مقومات صمود الفلسطينيين في غزة، ‏موضحاً أن أغلب سكان القطاع ما زالوا نازحين في مساحات آخذة في الضيق ‏والاكتظاظ، في وقت تتعرض فيه الخدمات الأساسية لضغط يفوق طاقتها الاستيعابية.

وفي هذا السياق، بيّن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن أكثر من 70 بالمئة ‏من سكان القطاع يعتمدون بشكل رئيسي على المياه المنقولة بالصهاريج، محذراً من أن ‏نقص التمويل يهدد استمرار هذه الإمدادات الشحيحة مع اقتراب ذروة فصل الصيف.

نظام صحي منهك

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن حملة مكافحة الآفات عالجت أكثر من 2000 موقع ‏منذ منتصف أيار الماضي، غير أن الأمراض الجلدية والعدوى الطفيلية الخارجية لا تزال ‏في ارتفاع، إذ تربط المنظمات الأممية ذلك بمحدودية الوصول إلى المياه الآمنة والصرف ‏الصحي والعلاج، وباستمرار القيود على الوصول إلى مكبات النفايات لإزالتها، ما يؤدي ‏إلى تراكم المخلفات داخل المناطق المأهولة.

وتقول الأمم المتحدة؛ إن الأمراض السارية تواصل الضغط على نظام صحي منهك، ‏وتشمل الحالات المبلغ عنها التهابات الجهاز التنفسي الحادة، والإسهال المائي الحاد، ‏والأمراض الجلدية، والعدوى المرتبطة بالطفيليات الخارجية، في حين تزيد بيئة الخيام ‏المكتظة من انتقال العدوى، ولاسيما بين الأطفال وكبار السن ومرضى الأمراض ‏المزمنة.

مساعدات لا تواكب اتساع الحاجة

وبحسب الأمم المتحدة، وزع شركاء قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة خلال ‏الاستجابة الأخيرة أكثر من 11500 حقيبة نظافة، و273 ألف قطعة صابون، و1500 ‏غالون مياه، إضافة إلى مواد أخرى وصلت إلى عشرات الآلاف من السكان، غير أن حجم ‏المساعدات لا يواكب اتساع الحاجة في مخيمات مزدحمة، ولا يعالج السبب الأوسع ‏للأزمة مع بقاء أعداد ضخمة من السكان في مساحة محدودة لا تسمح بنزوح جديد أو بتخفيف الاكتظاظ.

وكان رئيس دائرة شؤون اللاجئين في فلسطين أحمد أبو هولي، أشار في وقت سابق ‏السبت، إلى أن نحو 1.9 مليون فلسطيني تعرضوا ‌‏للنزوح القسري في قطاع غزة، حيث ‏تواجه مخيمات اللاجئين في القطاع وشمال الضفة ‌‏الغربية أوضاعاً إنسانية صعبة، جراء ‏العمليات العسكرية ‌‏المستمرة، وما نتج عنها من دمار واسع للبنية التحتية وحالات ‌‏نزوح ‏واسعة.‏