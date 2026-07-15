مسؤول أمريكي: اتفاق بين لبنان وإسرائيل على مبادئ الانسحاب من جنوب لبنان

واشنطن-سانا

أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية اختتام يومين من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما واصفاً تلك المحادثات بالمثمرة والإيجابية.

ونقلت شبكة “سي ان ان” الأمريكية عن المسؤول قوله: “اتفقنا على الهيكلية والمبادئ التوجيهية لعملية المنطقة التجريبية، والتي سيتم الانتهاء منها وتطبيقها خلال الأيام المقبلة” مضيفاً: “سننتقل الآن إلى محادثات فنية موسعة ستركز على تنفيذ جميع بنود الإطار الثلاثي بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان”.

وشارك في المحادثات ممثلون عن الولايات المتحدة برئاسة مستشار وزارة الخارجية دان هولر.

ووفقاً لبيان للسفارة الأمريكية في بيروت اتفقت لبنان وإسرائيل خلال جولة المحادثات الجديدة في روما التي اختتمت اليوم الأربعاء على استكمال هيكلية مناطق تجريبية والبدء بتنفيذها خلال أيام تطبيقاً لاتفاق إطاري بين الطرفين.

وأبرم لبنان وإسرائيل في 26 حزيران الماضي اتفاق إطار بعد 5 جولات تفاوضية ينص خصوصاً على نزع سلاح ميليشيا “حزب الله” وانسحاب إسرائيل تدريجياً من الأراضي التي توغلت إليها في جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من منطقتين تجريبيتين.