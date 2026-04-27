الملك الأردني والرئيس الأمريكي يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

عمان-سانا

بحث الملك الأردني عبد الله الثاني خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، آخر تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” أن الجانبين شددا خلال الاتصال على ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تعيد الاستقرار للإقليم، حيث أكد الملك الأردني دور الولايات المتحدة المحوري في الدفع باتجاه خفض التصعيد في المنطقة.

وفي سياق متصل، أعرب الملك الأردني عن إدانته للهجوم المسلح الذي استهدف العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض، بحضور الرئيس ترامب وعدد من أعضاء الإدارة الأمريكية.

ويأتي هذا الاتصال في ظل دبلوماسية أردنية مكثفة تسعى لتعزيز الاستقرار، تزامناً مع دخول مفاوضات واشنطن وطهران في العاصمة الباكستانية “إسلام أباد” مرحلة أكثر توتراً.

وكان الملك الأردني بحث هاتفياً في الثاني من الشهر الماضي مع الرئيس الأمريكي، مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار.

