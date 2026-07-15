لقطات جوية لجسر الرشيد في مدينة الرقة بعد أيام على افتتاحه أمام حركة المواطنين والآليات تاريخ النشر: 2026/07/15 8:08 مساءً اخر تحديث: 2026/07/15 8:08 مساءً قائمة الصور 1/4 من مشاركات القادة العسكريين في مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية وصول أول باخرة محملة بالقمح إلى ميناء اللاذقية بعد تحرير سوريا وزوال النظام البائد لقطات جوية توثق جمال كورنيش طرطوس.. لوحة فينيقية على الساحل السوري وزارة الطوارئ ترسل فريقاً إلى الحسكة في إطار الاستجابة الميدانية لتداعيات الفيضانات والسيول لقطات من وصول أفواج الحجاج السوريين إلى صعيد عرفات صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الرقةجسر الرشيد مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة وشركة الجميل لتطوير إنتاج الزيتون والفستق الحلبي يوليو 15, 2026 يوليو 15, 2026 وزير السياحة يفتتح مول “سكي لاند” على طريق مطار دمشق الدولي بعد إعادة تأهيله يوليو 15, 2026 يوليو 15, 2026 الهلالي: قافلة جديدة لعودة أهالي عفرين تنطلق غداً من مدينة القامشلي يوليو 15, 2026 يوليو 15, 2026 إطلاق مبادرة “محبي حلب” التطوعية في حي الشيخ مقصود لتعزيز ثقافة النظافة يوليو 15, 2026 يوليو 15, 2026