لقطات جوية لجسر الرشيد في مدينة الرقة بعد أيام على افتتاحه أمام حركة المواطنين والآليات

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من مشاركات القادة العسكريين في مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية
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