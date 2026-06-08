اندلاع حريق في ناقلة نفط على متنها بحارة هنود قبالة سواحل سلطنة عمان

نيودلهي-سانا

أعلنت وزارة الشحن الهندية، اليوم الإثنين، أن حريقاً اندلع على متن ناقلة نفط كان على متنها 24 بحاراً هندياً، مؤكدةً أن جميع أفراد الطاقم بخير.

ونقلت وكالة رويترز عن الوزارة قولها: إن السلطات تلقت بلاغاً بشأن الحريق، دون أن توضح على الفور أسبابه أو حجم الأضرار الناجمة عنه.

وذكرت قنوات تلفزيونية هندية، أن الناقلة كانت تبحر قبالة سواحل سلطنة عُمان عند وقوع الحادث.

يشار إلى أنه منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من شباط الماضي، شهدت منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز وخليج عُمان سلسلة من الحوادث الأمنية التي طالت سفناً تجارية وناقلات نفط، ما أدى إلى اضطرابات واسعة في حركة الملاحة، وإمدادات الطاقة العالمية.