وزير دفاع إستونيا: حلف الأطلسي لن ينهار والولايات المتحدة ستدافع عن حلفائها

فيلنيوس-سانا

أكد وزير الدفاع في إستونيا هانو بيفكور، أن بلاده لا تشك في التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حلفائها، في حال تعرضهم لأي هجوم.

وقال بيفكور في تصريحات لرويترز: “خلال زيارته أمس الخميس إلى العاصمة اللتوانية فيلنيوس: “أنا أثق بالولايات المتحدة وأثق بجميع حلفائنا”، معتبراً أن حلف شمال الأطلسي لن ينهار، نظراً لاعتماد كل من الولايات المتحدة وأوروبا على بعضهما في المجال العسكري.

وأشار بيفكور إلى أن أوروبا لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب من الجاهزية الدفاعية، وأن معظم أعضاء الحلف لا يلتزمون بهدف رفع الإنفاق الدفاعي إلى ما لا يقل عن خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، داعياً دول الحلف إلى زيادة استثماراتها العسكرية.

وأوضح أن بلاده تعتزم إنفاق نحو 5.1 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع هذا العام، وهو من بين أعلى المعدلات ضمن الحلف.

وفيما يتعلق بالتطورات الدولية، دعا الوزير إلى تركيز جهود الحلف على المساهمة في إنهاء الصراع في إيران، معتبراً أن ذلك قد يتيح للولايات المتحدة إعادة توجيه اهتمامها نحو الملف الأوكراني.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجه انتقادات صريحة للناتو أكثر من مرة، وهدد بسحب بلاده من الحلف، على خلفية خلافات مع بعض الدول الأوروبية بشأن المشاركة في عمليات بحرية مرتبطة بتأمين الملاحة في مضيق هرمز.