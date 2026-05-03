مقتل ثلاثة لبنانيين جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت-سانا

قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون اليوم الأحد، جراء غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي على قرى وبلدات جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن غارات إسرائيلية استهدفت بلدة حاريص وصديقين عند مفترق جبال البطم ومنطقة المعلية وبلدة جويا قضاء صور، كما تعرضت بلدة فرون لسلسلة غارات جوية أسفرت عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة آخرين.

كما واصل الاحتلال الإسرائيلي عمليات تفجير البنى التحتية والمنازل، حيث أقدمت قوة إسرائيلية معادية على تفخيخ وتفجير عدد من المنازل في بلدة شمع جنوب صور.

وكان ثلاثة أشخاص قتلوا أمس السبت، جراء غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي على قضاء صور في جنوب لبنان.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أمس عن ارتفاع حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي، إلى 2659 قتيلاً.