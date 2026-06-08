اليابان تصدر تحذيراً من تسونامي في أعقاب زلزال ضرب الفلبين

طوكيو-سانا



أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الإثنين، تحذيراً من تسونامي على طول الساحل الجنوبي لليابان، من محافظة أوكيناوا إلى محافظة إيباراكي، ومن المتوقع أن يصل أقصى ارتفاع للأمواج إلى متر واحد.



ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية “nhk”، عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قولها: إن “هناك خطر حدوث تسونامي، لذا يُنصح بشدة بعدم التواجد في البحر أو بالقرب منه، ويجب على من هم في الماء الخروج فوراً والابتعاد عن الساحل، ومن المتوقع استمرار التيارات القوية، لذا يُرجى عدم دخول المحيط أو الاقتراب من الساحل حتى يتم إلغاء التحذير”.



وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بأن الزلزال الأولي، الذي وقع بالقرب من الفلبين، بلغت قوته 8.2 درجات، وأضافت الوكالة: إن مدينة دافاو في الفلبين تعرضت لموجة تسونامي بارتفاع حوالي 50 سنتيمتراً.



وأعلنت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، أن هناك خطراً مستمراً لحدوث تسونامي على طول الساحل الفلبيني، حيث من المتوقع أن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 30 سنتيمتراً ومتر واحد.



كما أفادت التقارير بحدوث تسونامي في إندونيسيا، وقالت هيئة الأرصاد الجوية الإندونيسية: إنه تم تسجيل تسونامي بارتفاع 19 سنتيمتراً في إقليم سولاويزي الشمالي، جنوب الزلزال.



وتقع اليابان على أربع صفائح تكتونية رئيسية على طول الطرف الغربي لـ “حزام النار”، وهي من بين بلدان العالم ذات النشاط الزلزالي الأعلى، حيث تشهد نحو 1500 هزّة سنوياً.

