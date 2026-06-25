وزيرا الخارجية السعودي والأمريكي يبحثان التطورات الإقليمية وحرية الملاحة في مضيق هرمز

photo 2026 06 25 18 06 40 وزيرا الخارجية السعودي والأمريكي يبحثان التطورات الإقليمية وحرية الملاحة في مضيق هرمز

المنامة-سانا

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي ماركو روبيو اليوم الخميس التطورات الإقليمية والدولية وأهمية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الاتفاق الأمريكي-الإيراني والتقدم المحرز في المفاوضات بينهما، وأهمية حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز دون قيود، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في غزة ولبنان.

وكان وزير الخارجية السعودي بحث أمس الأربعاء في اتصالين هاتفيين منفصلين مع وزيري الخارجية الإيراني عباس عراقجي والتركي هاكان فيدان، مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

الأمم المتحدة: أكثر من مليوني لاجئ بحاجة إلى توطين العام القادم
وزير الأشغال اللبناني يعلن إعادة افتتاح معبر العريضة أمام عودة النازحين اللبنانيين من سورية
خبراء دوليون يدعون منظمة الصحة العالمية لإعلان حالة طوارئ صحية عالمية بسبب أزمة المناخ
غزة: أكثر من 125 خرقاً إسرائيلياً وارتقاء 94 فلسطينياً منذ بدء وقف إطلاق النار
إصابة ستة أشخاص جراء زلزال ضرب ساحل اليابان الشمالي الشرقي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك