وزيرا الخارجية السعودي والأمريكي يبحثان التطورات الإقليمية وحرية الملاحة في مضيق هرمز

المنامة-سانا

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي ماركو روبيو اليوم الخميس التطورات الإقليمية والدولية وأهمية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الاتفاق الأمريكي-الإيراني والتقدم المحرز في المفاوضات بينهما، وأهمية حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز دون قيود، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في غزة ولبنان.



وكان وزير الخارجية السعودي بحث أمس الأربعاء في اتصالين هاتفيين منفصلين مع وزيري الخارجية الإيراني عباس عراقجي والتركي هاكان فيدان، مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.